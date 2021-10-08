Стало известно, в каком городе пройдет Евровидение-2022

Право провести престижный песенный конкурс Евровидение в мае 2022 года получил Турин, сообщает УНИАН.

Столица Пьемонта станет третьим городом Италии, где пройдет мероприятие после Неаполя (1965) и Рима (1991), говорится на сайте eurovision.

"Турин - идеальный город-хозяин 66-го конкурса песни Евровидение" , - сказал супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.

Кандидатура Турина, представленная прошлым летом мэром Кьяра Аппендино, была предпочтительнее кандидатур Милана, Болоньи, Римини и Пезаро.

Генеральный директор итальянской телекомпании Rai Карло Фуортес поделился впечатлением от выбора города: "Мы счастливы, что в Турине пройдет следующий конкурс песни Евровидение, международный фестиваль, любимый огромным количеством людей во всем мире".

Мэр Турина Аппендино напомнил, что в городе есть "помещения с подходящей вместимостью, расположенными в самом центре города и легко доступными". Еще один аргумент в пользу Турина заключается в том, что это "проверенная площадка для международных мероприятий".

Гранд-финал конкурса состоится в субботу 14 мая в PalaOlimpico, а полуфиналы - 10 и 12 мая.