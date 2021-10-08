В Еврокомиссии пообещали добиваться применения права ЕС в Польше
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообещала отстаивать основополагающие принципы правового порядка ЕС после резонансного решения Конституционного суда Польши, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении фон дер Ляйен.
"Я глубоко обеспокоена вчерашним решением Конституционного суда Польши. Я поручила службам Комиссии тщательно и быстро проанализировать его. Исходя из этого, мы определимся с дальнейшими шагами", – заявила глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что ЕС является сообществом ценностей и законов, поэтому они будут
"отстаивать основополагающие принципы правового порядка" Евросоюза.
"Нашим главным приоритетом является обеспечение защиты прав польских граждан и предоставление польским гражданам преимуществ, поступающих с членством в Европейском Союзе...
Более того, граждане ЕС, а также компании, которые ведут бизнес в Польше, нуждаются в юридической уверенности в том, что правила ЕС, в том числе решения Европейского Суда, полностью применяются в Польше", – заявила фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что все постановления Европейского Суда обязательны для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды.
"Право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Это то, что все государства-члены ЕС подписали как члены Европейского Союза. Мы будем использовать все возможности, которые мы имеем по нашим договорам, чтобы обеспечить это", – отметила она.
Конституционный суд Польши 7 октября принял решение, по которому некоторые элементы права ЕС признаются не соответствующими Конституции Польши.
В Брюсселе это решение вызвало негативную реакцию. Решение Польши еще больше разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой из-за реформы польской судебной системы.
Правительство Польши во главе с партией "Право и справедливость" годами перестраивает судебную систему. Критики обвиняют правящую партию в давлении на судей.
Из-за изменений в судебной системе Еврокомиссия уже начала в отношении Варшавы несколько производств и подала иски в Европейский Суд.