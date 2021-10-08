Windows 11 снизила мощность чипов AMD

Пользователи ПК на базе процессоров AMD пожаловались на снижение производительности после обновления до Windows 11, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет издание ZDNet.

По словам владельцев компьютеров на базе процессоров AMD, после апдейта до новой версии ОС Microsoft они заметили снижение мощности своих ПК. Как отметили специалисты, производительность может ухудшиться примерно на 15 процентов и будет особенно заметна в играх.

Представители AMD подтвердили наличие проблем со своими процессорами.

"Ожидаемое влияние ОС на производительность в затронутых приложениях составит 3-5 процентов, а в играх, обычно используемых для киберспорта, — 10-15 процентов" , — отметили в компании.

Также стало известно, что обновление негативно влияет на чипы линеек EPYC и Ryzen. Технические специалисты AMD говорят, что уже готовят обновление, которое исправит проблему. Его выход состоится до конца октября.

"AMD и Microsoft активно исследуют эти известные проблемы для решения с помощью обновлений программного обеспечения" , — уточняется в сообщении компании.

Ранее энтузиасты отметили, что защитный компонент Windows 11 способствует замедлению производительности ПК. Речь идет о системной надстройке Virtualization-Based Security, которая может снизить производительность в играх до 30 процентов.