Кружится голова при вставании: опасный симптом болезни

Многие предполагают, что первые признаки когнитивного спада заметны. Это когда люди начинают забывать важные детали или путают конкретные даты или факты. На самом деле многие повседневные действия потенциально могут служить предупреждающими признаками развития нейродегенеративного заболевания, сообщает WomanEL.

Согласно исследованию, даже такая простая вещь, как то, что вы чувствуете, вставая со своего места, может быть ранним признаком слабоумия.

Если вы замечаете это, вставая, это может быть ранним признаком слабоумия.

Исследование опубликовали в журнале Neurology в октябре 2020 года. Оно нацелилось на изучение возможной связи между деменцией и ортостатической гипотонией. Это – состояние, которое вызывает у людей головокружение, когда они встают из-за внезапного падения артериального давления.

Чтобы проверить это, исследователи обследовали 2131 пожилого пациента со средним возрастом 73 года. Они обнаружили, что 15 процентов имели ту или иную форму низкого кровяного давления. В частности, результаты показали, что у девяти процентов участников была систолическая ортостатическая гипотензия. В то время как шесть процентов имели диастолическую ортостатическую гипотензию. Затем в течение 12 лет за пациентами наблюдали на предмет снижения когнитивных способностей или потери памяти.

Пациенты, у которых кровяное давление изменилось больше всего с течением времени, подвергались еще более высокому риску развития деменции. Исследователи говорят, что наблюдение за изменением артериального давления в положении стоя может помочь предотвратить деменцию.