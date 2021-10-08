Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными в ноябре

Компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров, минимум, 7% занимает цена на газ, в ноябре при нынешних ценах за кубометр газа будут убыточными, а в ноябре-декабре ожидаются остановки предприятий и снижение мощностей, сообщает Интерфакс-Украина.

"В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. грн за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными", – сказал председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник в пятницу в кулуарах Киевского международного экономического форума.

Исследование касается отраслей экономики, в себестоимости товаров которых потребление газа на начало года было, как минимум, 7%. Это отрасли химической промышленности, производство керамики, стекла, ряд отраслей пищевой промышленности (сахарная, хлебопекарная, молочная и др.), всего более 10 отраслей, пояснил он.

"Более того, мы видим, что в ноябре-декабре предприятия декларируют, что будут останавливать производство или снижать мощности. Около 60% исследуемых предприятий заявили о таких планах" , – добавил Дмитрий Олейник.

Остановки, в первую очередь, коснутся тех предприятий, где быструю остановку и запуск предусматривает технологический процесс, пояснил он.

Помимо этого, исследование ФРУ показало, что ожидаются значительные кассовые разрывы.