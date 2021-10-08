В Минздраве объяснили, какие COVID-вакцины можно комбинировать

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие вакцины против коронавируса можно комбинировать﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщает Деловая столица.

В частности, в Минздраве объяснили: если одна и та же вакцина недоступна или после первой дозы произошла тяжелая реакция, возможно введение вакцин по такой схеме:

Первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-я — Comirnaty или Moderna через 12 недель;

Первая доза Comirnaty или Moderna, 2-я — Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства, и поэтому являются взаимозаменяемыми, напомнили в Минздраве.