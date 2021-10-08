Настя Каменских: откровенное фото в крохотном купальнике

Популярная украинская певица Настя Каменских в 2017 году начала сольную карьеру под творческим псевдонимом NK. Она успешно записывает испаноязычные треки и снимает яркие видеоработы. Более того, ее главная мечта – завладеть почетной наградой Грэмми, сообщает УНИАН.

Недавно 34-летняя артистка на своей личной странице в Instagram запостила фото, которое было сделано во время отдыха. Красавица наслаждалась завтраком с видом на океан. В кадре она позировала в шортах и крохотном бюстгальтере.

фото instagram.com/kamenskux