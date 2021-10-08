Разумков в Раде получил необычный подарок на день рождения

Разумков в Раде получил необычный подарок на день рождения
Фото: rada.gov.ua

Сегодня экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков празднует день рождения, и уже с самого утра получает поздравления. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сделал ему необычный подарок в виде монеты, сообщает Сегодня.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подарок от кандидата в спикеры – экс-спикеру на день рождения. Памятная монета "Год змеи", – написал он.
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Подарок Разумкову. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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Также он выставил фото из сессионного зала вместе с Разумковым, место которого теперь находится рядом с Гончаренко.

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Теперь Разумков будет сидеть неподалеку от Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В этом году у Дмитрия Александровича действительно грустный праздник. Депутаты подарили Разумкову отставку. Но презенты могли бы быть и поприятнее.

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