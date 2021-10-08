ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли там Украина

ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли там Украина

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт Совета ЕС, сообщает РБК-Украина.

Так, из списка не исключили ни одну из стран. Однако, в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодня список выглядит следующим образом:

  • Австралия,
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чили,
  • Иордания,
  • Кувейт,
  • Новая Зеландия,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудовская Аравия,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Украина,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Уругвай,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий просмотр "зеленого" списка состоится через две недели.

Автор: Мария Кучерявец

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