ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли там Украина

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт Совета ЕС, сообщает РБК-Украина.

Так, из списка не исключили ни одну из стран. Однако, в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодня список выглядит следующим образом:

Австралия,

Бахрейн,

Канада,

Чили,

Иордания,

Кувейт,

Новая Зеландия,

Катар,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина,

Объединенные Арабские Эмираты,

Уругвай,

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий просмотр "зеленого" списка состоится через две недели.

Автор: Мария Кучерявец