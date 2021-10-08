ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли там Украина
Европейский союз обновил "зеленый" список стран, из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели. Об этом, со ссылкой на сайт Совета ЕС, сообщает РБК-Украина.
Так, из списка не исключили ни одну из стран. Однако, в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
На сегодня список выглядит следующим образом:
- Австралия,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чили,
- Иордания,
- Кувейт,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Руанда,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уругвай,
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Следующий просмотр "зеленого" списка состоится через две недели.
Автор: Мария Кучерявец