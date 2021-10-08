Прихожая в стиле модерн: варианты оформления в интерьере

Для «Модерна» характерна мягкость изогнутых линий, полный отказ от прямых углов. Здесь просматривается естественность линий живой природы и новейшие технологии, сообщает Дела домашние.

Многие элементы должны иметь гибкие, изысканные формы. Главная черта стиля модерн – его несхожесть с остальными видами архитектурных жанров. Из массы подобных направлений он выделяется своей асимметричностью, отсутствием четкой структуры и гармонии дизайна. Смотрите более подробно в видео.