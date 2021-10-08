Биткоин протестировал $56 000. В JPMorgan объяснили причины

Локальному ралли биткоина на этой неделе способствовали интерес институционалов, рост популярности сети микроплатежей Lightning Network, а также заверения властей США об отсутствии намерений запрещать криптовалюты. Об этом заявили аналитики JPMorgan в записке для клиентов, сообщает ForkLog.

За последнюю неделю цена биткоина выросла более чем на 26%, согласно CoinGecko. В среду, 6 октября, котировки преодолели отметку $55 000, а 8 октября протестировали уровень $56 000. На момент написания актив торгуется вблизи $55 500.

По мнению специалистов финансового холдинга, институциональные инвесторы все чаще используют биткоин в качестве инструмента хеджирования инфляции. На это также указывают котировки золота, которые, несмотря на растущие опасения по поводу обесценивания денег, в последний год остаются в узком диапазоне $1700-$1900.

«Институционалы, похоже, возвращаются в биткоин, возможно, считая его лучшим по сравнению с золотом средством защиты от инфляции», — говорится в записке.

Аналитики также добавили, что в последние недели наблюдалась «прежняя» тенденция оттока капитала из драгоценного металла в криптовалюту. По их словам, с начала года из ориентированных на золото ETF вывели более $10 млрд. В то же время связанные с биткоином фонды получили более $20 млрд.

В JPMorgan отметили, что легализация биткоина в Сальвадоре способствовала росту Lightning Network. Только в сентябре емкость сети выросла на 25%, а число нод и каналов увеличилось на 3,4% и 5,8% соответственно.

На популярность решения также повлияла интеграция биткоин-донатов Twitter.

Заверения американских политиков об отсутствии намерений следовать по выбранному Китаем пути полного запрета криптовалют также воодушевили инвесторов, добавили в JPMorgan.