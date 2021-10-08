Жили вместе, она была беременна: подробности о Полякове и Скороход

Умерший нардеп Антон Поляков жил вместе с коллегой из группы "За майбутне" Анной Скороход, которую также исключили из фракции "Слуга народа" в 2019 году. Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВР 8 октября и ее забрала скорая помощь, сообщает Украинская правда.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе с Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

По его словам, Поляков 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией "Слуга народа". Он больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

Утром 8 октября из помещения комитета ВР Скороход забрала скорая. По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока. Она, в частности, пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна.

Член группы "За майбутне" Дмитрий Лубинец сообщил, что Скороход потеряла сознание в здании комитетов ВР и сейчас находится в больнице.

По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление. Ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это "не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу".

Что известно об Антоне Полякове и Анне Скороход﻿

Скороход сидит в зале пленарных заседаний парламента рядом с Поляковым и, по словам Лубинца, они больше всего общались.

Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.

У Скороход есть сын Алексей от своего мужа Алексея Алякина. У Полякова есть две дочери от жены Галины.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, 33-летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.