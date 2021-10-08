Польские пограничники заявили о выстрелах со стороны Беларуси

Пограничная служба Польши сообщила о выстрелах со стороны Беларуси в сторону польских военных, сообщает Украинская правда.

"Патруль белорусских служб совершил выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с нами патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов" , - сказала пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска.

"Ни с кем ничего не случилось. Возможно, они намеренно били мимо цели. Таких провокаций становится все больше" , - добавила она.

С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью действует чрезвычайное положение.