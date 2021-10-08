AC Schnitzer показал свой самый мощный BMW M3

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, которое специализируется на модернизации продукции концерна BMW, представило самую мощную версию модели М3. В процессе создания автомобиль подвергся глубокой доработке, сообщает Обозреватель.

За основу для проекта была взята топовая версия BMW M3 Competition. В процессе работы машины получила форсированный мотор, эксклюзивный аэродинамический обвес, новые элементы подвески и другие элементы, позволяющие максимально раскрыть потенциал "баварца".

За основу для проекта была взята топовая версия BMW M3 Competition. Источник: AC Schnitzer

Главное, что предложили для новинки мастера AC Schnitzer – мощный мотор. Рядная "шестерка" стала мощнее и тяговитее "донора". Мощность выросла с 510 до 590 л.с., а момент увеличили с 650 до 750 Нм. Также на машине установили спортивную выхлопную систему с "квартетом" карбоновых патрубков, интегрированных в задний диффузор. Новые элементы подвески и регулируемые амортизаторы позволяют уменьшить клиренс M3 Competition на 15-20 мм в зависимости от дорожных условий.

Мощность выросла с 510 до 590 л.с., а момент увеличили с 650 до 750 Нм. Источник: AC Schnitzer

Новый передний сплиттер позволяет увеличить прижимную силу на скорости 200 км/ч на 40 кг. Сзади спойлер на крыше, диффузор и массивное антикрыло обеспечивают увеличение прижимной силы на 90 кг. Для снижения неподрессоренных масс автомобиль оснастили облегченными кованными 20-дюймовыми дисками AC3. Спереди их обули в шины размерностью 285/30, а сзади – 295/30.

Сзади спойлер на крыше, диффузор и массивное антикрыло обеспечивают увеличение прижимной силы на 90 кг. Источник: AC Schnitzer

Салон новинки отделан черной кожей наппа и алькантарой, а приборную панель украсили элементами из карбона. Также модель получила спортивные перфорированные педали из алюминия.