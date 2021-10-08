В Луганской области впервые пройдет военный парад

Вооруженные силы впервые проведут военный парад в Луганской области. Парад приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Луганской ОГА.

"14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад" , - говорится в сообщении.

Репетиция парада пройдет 9 октября в Северодонецке. С 07:00 до 12:00 этого дня будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.