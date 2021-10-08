Нардеп Брагарь переписывался о том, как избежать отравления

Евгений Брагар. Источник: Telegram "Через плечо"

После смерти народного депутата Антона Полякова его коллега из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар озаботился собственной безопасностью. В объектив журналистов попала переписка нардепа о том, как избежать отравления, сообщает Обозреватель.

На фото видно, как некая Татьяна советует Брагарю "пить только из запечатанной бутылки". ﻿

"А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней" , – пишет собеседница депутата.

Также она посоветовала пить чай только в офисе:

"Набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай – это стопроцентная безопасность".

Кроме того, по мнению Татьяны, вареное яйцо в скорлупе безопасно в любом случае.