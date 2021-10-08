Чиновники требовали взятки с участников АТО за установление инвалидности

Служба безопасности Украины установила, что служебные лица военного медицинского учреждения требовали деньги от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Также чиновники содействовали получению инвалидности различных категорий по поддельным документам. Стоимость таких «услуг» составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб на более чем 20 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки. Сейчас ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, в ходе которых были выявлены деньги, вероятно полученные незаконным путем. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела.