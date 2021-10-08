Каникулы в школах Винницы начнутся раньше

В общеобразовательных учебных заведениях Винницкой области осенние каникулы начнутся 18 октября и продлятся до 24 октября включительно, сообщает Вінниця.info.

Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

По словам Оксаны Васильевны, решение о переносе осенних каникул приняли руководители школ, их предложение поддержали, чтобы «не разрывать» выходные.

Учитывая, что 14 октября День защитников и защитниц Украины и рабочий день 15 октября перенесли на 23 октября, школьники будут отдыхать 11 дней - с 14 по 24 октября.