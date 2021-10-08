Нацбанк ужесточил требования к микрокредитам: новые правила

В Украине ужесточились требования к небанковским финансовым учреждениям, которые имеют право выдавать потребительские кредиты населению. В том числе, это касается микрокредитных организаций, которые предлагают "деньги до зарплаты". Теперь все они обязаны будут раскрывать полную информацию о стоимости кредита, рекламируя его на своих веб-сайтах, сообщает Обозреватель.

Соответствующее постановление Нацбанка №100 вступило в силу в пятницу, 8 октября.

Согласно новым правилам, через 3 месяца все кредитные учреждения обязаны обнародовать на своих сайтах полную и достоверную информацию о предоставляемых кредитах. Сделать это надо будет по единому унифицированному образцу, утвержденному постановлением №100, в виде файла с исчерпывающими данными о полной стоимости, условиях получения услуги, последствиях нарушения договора по кредиту и пр. Идея в том, чтобы каждый потребитель смог загрузить такой файл и ознакомиться с любыми нюансами получения кредита.

Кроме того, еще через 6 месяцев на всех веб-сайтах кредитных учреждений должны появиться кредитные калькуляторы. Потенциальный заемщик должен иметь возможность ознакомиться со всеми затратами по выбранным условиям займа.

К информации, которая подлежит обнародованию, регулятор отнес следующие сведения:

полное название и контакты финучреждения;

данные о лицензии на предоставление услуг кредитования;

общая стоимость займа, включая все без исключения комиссии и платежи (например, услуги страховой компании, госрегистратора, нотариуса, оценщика и т.п.);

реальная годовая процентная ставка;

сроки и суммы;

условия досрочного погашения кредита;

штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования и другие существенные характеристики кредита в стандартизированном формате.

В Нацбанке акцентируют, что реклама кредитов не должна вводить потребителя в заблуждение. Например, недопустимо указывать лишь привлекательную процентную ставку на уровне 0% или 0,01%, не отображая при этом другие составляющие затрат по займу. В рекламе потребительского кредита должна быть отражена реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита.

Кроме того, регулятор установил дополнительные требования к шрифтам, цвету рекламных текстов, его фону, размещению и прочее. По идее НБУ, это должно препятствовать возможным манипуляциям относительно визуального восприятия рекламной информации.