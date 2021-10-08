КСУ попросили проверить судебную реформу Зеленского

Пленум Верховного суда просит Конституционный суд оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. Соответствующее решение было принято 8 октября, сообщает InfoResist.

Обращение в КСУ поддержали 129 участников пленума, против – 15. Так, КСУ просят оценить конституционность отдельных положений закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

В свою очередь, Центр противодействия коррупции обращает внимание на то, что судьи ВС не согласны с положением об отстранении членов ВСП, которые, по заключению Этического совета, не соответствуют критериям добропорядочности.

Также судьи выступают против оценивания членов ВСП, которые являются судьями и раньше проходили квалификационное оценивание. Кроме того, их не устраивает порядок принятия решений Этическим советом, а также увольнение действующих членов Высшего совета правосудия.

Следует отметить, что Венецианская комиссия признала конституционной судебную реформу. Президент комиссии Джанни Букиккио заявил о настоятельной необходимости создать в Украине Этический совет при Высшем совете правосудия.

По его словам, все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Этического совета, что может нанести непоправимый вред реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине.

Между тем, Совет судей Украины не делегировал ни одного своего представителя в Этический совет при Высшем совете правосудия, чем заблокировал основную часть судебной реформы.