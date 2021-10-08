Женщина, избитая в поезде, отсудила у «Укрзализніци» компенсацию

Журналистка Анастасия Луговая, которая была избита в купе поезда летом 2020 года, отсудила у «Укрзалізниці» 100 тысяч гривен компенсации, сообщает Думская.

Женщина требовала 500 тысяч гривен возмещения, поскольку уверена, что в случившемся есть вина сотрудников УЗ - они позволили безбилетному пассажиру спокойно попасть в вагон.

Луговая заявляет, что 100 тысяч гривен не покроют даже всех ее расходов на лечение. Она уже истратила на него 120 тысяч гривен. При этом пострадавшей еще предстоит лечение шейных позвонков, устранение шишки на лбу и психологи для нее и сына, который был свидетелем нападения.

Журналистка намерена подать апелляцию.

Напомним, происшествие случилось в поезде «Мариуполь — Киев». Безбилетный пассажир зашел в купе Луговой, избил ее и попытался изнасиловать. Все это происходило на глазах у ее сына. Нападавшего Виталия Рудзько отправили в СИЗО, где он скончался в апреле этого года.