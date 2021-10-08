Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с залогом в 1 млрд грн

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения народному депутату Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн в рамках нового предъявленного подозрения о государственной измене и содействию финансированию террористических организаций, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста", - сказал глава СБУ Иван Баканов на совместной с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, о какой мере пресечения будет просить следствие.

В свою очередь, генпрокурор уточнила, что " нельзя по такой категории дел идти безальтернативн о".