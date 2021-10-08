Погода на выходных 9-10 октября: похолодает даже на Закарпатье

На выходных погода﻿ продолжит радовать украинцев солнцем и отсутствием дождей. При этом, похолодание продолжается: в воскресенье оно достигнет даже Закарпатья, где уже несколько недель держится самая высокая по Украине температура воздуха.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в субботу, 9 октября, в большинстве регионов Украины ожидается около 10-14°С днем и от -1°С на востоке до 6°С на юге ночью. При этом, на Закарпатье все еще будет теплее всего – там обещают 14-16°С днем и 3-5°С ночью. В Крыму будет почти так же тепло – 13-15°С днем и 4-6°С ночью.

На западе, на севере и в Крыму ожидается ветер около 11-18 км/час в среднем. На полуострове местами возможны шквалы до 22 км/час. На востоке и в центре страны ветер будет посильнее – около 14-22 км/час, местами до 25 км/час. И на юге будет наиболее ветрено – 18-25 км/час.

В воскресенье, 10 октября, во всех западных, северных, восточных и большинстве центральных областей ожидается температура 11-13°С днем и от 1°С до 6°С ночью. При этом в Днепропетровской, во всех южных областях, а также в Крыму обещают 12-15°С днем и от 3 до 7°С ночью.

На востоке, в центре, а также на юге страны 10 октября ожидается ветер 11-18 км/час. На западе, на севере и в Крыму – 7-14 км/час, на полуострове местами до 18 км/час.

Дождей 9-10 октября все еще не прогнозируют, во всех регионах – сухо и ясно с небольшой облачностью.

Укргидрометцентр предупреждает, что 9-10 октября в южных, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 9-10 октября ожидается температура от 1°С до 12°С в течение дня, ветер 7-14 км/час и пасмурная погода с прояснениями.