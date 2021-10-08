Акция в поддержку Саакашвили завершилась потасовкой

Сторонники «Единого национального движения» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы. Они пытались написать на асфальте и на стенах пенитенциарного учреждения «Свободу Мише», сообщает Эхо Кавказа.

Сотрудники полиции задержали в административном порядке нескольких участников акции, пояснив, что наносить надписи на стены административных зданий запрещено законом.

Активисты прибыли в Рустави автоколонной из Тбилиси. Они заявляют, что хотят подбодрить Михаила Саакашвили и требует его немедленного освобождения.