У Третьяковой потребовали отобрать комитет: "слуги" против
Председатели всех фракций и групп Верховной Рады, кроме "Слуги народа", подписали обращение к руководству парламента с требованием уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета социальной политики и защиты прав ветеранов. Причина – ее бессердечное высказывание об умершем нардепе Антоне Полякове, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил народный депутат из группы "За майбутне" Тарас Батенко.
Инициаторами обращения являются депутаты группы "За майбутне", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
"Ожидаем решения председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины. Будем жестко настаивать на отстранении пани Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе!" – написал нардеп в своем Facebook.
Депутат также заявил, что Третьякова
"недостойна быть народным депутатом после таких циничных и бездушных слов о смерти Антона Полякова".