У Третьяковой потребовали отобрать комитет: "слуги" против

Председатели всех фракций и групп Верховной Рады, кроме "Слуги народа", подписали обращение к руководству парламента с требованием уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета социальной политики и защиты прав ветеранов. Причина – ее бессердечное высказывание об умершем нардепе Антоне Полякове, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил народный депутат из группы "За майбутне" Тарас Батенко.

Инициаторами обращения являются депутаты группы "За майбутне", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

"Ожидаем решения председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины. Будем жестко настаивать на отстранении пани Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе!" – написал нардеп в своем Facebook.