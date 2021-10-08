Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября 2021 года
Прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака. В субботу, 9 октября, четвертый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке Зодиака Скорпион, сообщает Корреспондент.
Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания.
Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.
9 октября – неоднозначный день, во время которого не стоит принимать скоропалительных решений.
Подходит для активных контактов, торговых операций, оценки собственных сил, анализа перспектив. Главное – взвешивать каждый шаг и соблюдать гармонию.
Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября
Овен (21.03−19.04)
Звезды сулят Овнам неожиданные неприятности, которые усложнят отношения с близкими. В этот день рекомендуется вести себя более сдержанно и быть внимательными, чтобы избежать ошибок.
Телец (20.04−20.05)
Тельцам придется активно отстаивать свои интересы на пути к достижению целей. Вероятна встреча с другом, который поможет решить возникшие проблемы. К делам, связанным с деньгами или ценными бумагами, нужно отнестись с осторожностью.
Близнецы (21.05−21.06)
Близнецы смогут спокойно заниматься повседневными делами и с легкостью получить желаемое. Возможны финансовые поступления, однако от крупных покупок нужно воздержаться.
Рак (22.06−22.07)
Ракам придется собраться с силами, чтобы реализовать задуманное. При этом, излишняя активность в этот день не пойдет на пользу. Не исключены ссоры с близкими людьми и небольшие конфликты на работе.
Лев (23.07−22.08)
Звезды обещают Львам эмоциональный подъем, который поможет решить накопленные дела и выйти из сложной ситуации. Следует остерегаться ненужных споров и категоричности.
Дева (23.08−22.09)
Девам лучше отказаться от активной деятельности и не проявлять инициативу – в этот день очень высок риск неудач в любых начинаниях. Ситуацию нужно воспринимать как очередное испытание на прочность, и спокойно переждать ее.
Весы (23.09−22.10)
Представителей знака ожидает благоприятный день для торговли и приобретения недвижимости. Звезды предостерегают от проявлений эмоциональной неуравновешенности – она может стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров.
Скорпион (23.10−21.11)
Звезды советуют Скорпионам проявить гибкость и великодушие в отношениях. В этот день страсти легко могут стать причиной конфликтов, поэтому нужно избегать категоричных высказываний и разговоров на повышенных тонах.
Стрелец (22.11−21.12)
Стрельцам не стоит принимать важных решений и брать на себя серьезные обязательства, так как удача может отвернуться в любой момент. Также нужно воздержаться от рекомендаций и советов − они вряд ли окажутся полезными.
Козерог (22.12−19.01)
Козерогам нужно ограничить активность и спокойно заниматься рутинными делами. День лучше провести в окружении семьи или друзей.
Водолей (20.01−18.02)
Многие Водолеи почувствуют неудовлетворенность собой, на фоне которой ухудшатся отношения с коллегами, руководством и близкими людьми. В этот день особенно важно сохранять гармонию в семейных отношениях.
Рыбы (19.02−20.03)
Рыбы могут рассчитывать на удачный день, если заранее его спланируют. Нерешительность и постороннее влияние могут стать причиной неудач, поэтому стоит полагаться на здравый смысл и доверять интуиции.