Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября 2021 года

Прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака.﻿ В субботу, 9 октября, четвертый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке Зодиака Скорпион, сообщает Корреспондент.

Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания.

Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

9 октября – неоднозначный день, во время которого не стоит принимать скоропалительных решений.

Подходит для активных контактов, торговых операций, оценки собственных сил, анализа перспектив. Главное – взвешивать каждый шаг и соблюдать гармонию.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября

Овен (21.03−19.04)

Звезды сулят Овнам неожиданные неприятности, которые усложнят отношения с близкими. В этот день рекомендуется вести себя более сдержанно и быть внимательными, чтобы избежать ошибок.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам придется активно отстаивать свои интересы на пути к достижению целей. Вероятна встреча с другом, который поможет решить возникшие проблемы. К делам, связанным с деньгами или ценными бумагами, нужно отнестись с осторожностью.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы смогут спокойно заниматься повседневными делами и с легкостью получить желаемое. Возможны финансовые поступления, однако от крупных покупок нужно воздержаться.

Рак (22.06−22.07)

Ракам придется собраться с силами, чтобы реализовать задуманное. При этом, излишняя активность в этот день не пойдет на пользу. Не исключены ссоры с близкими людьми и небольшие конфликты на работе.

Лев (23.07−22.08)

Звезды обещают Львам эмоциональный подъем, который поможет решить накопленные дела и выйти из сложной ситуации. Следует остерегаться ненужных споров и категоричности.

Дева (23.08−22.09)

Девам лучше отказаться от активной деятельности и не проявлять инициативу – в этот день очень высок риск неудач в любых начинаниях. Ситуацию нужно воспринимать как очередное испытание на прочность, и спокойно переждать ее.

Весы (23.09−22.10)

Представителей знака ожидает благоприятный день для торговли и приобретения недвижимости. Звезды предостерегают от проявлений эмоциональной неуравновешенности – она может стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров.

Скорпион (23.10−21.11)

Звезды советуют Скорпионам проявить гибкость и великодушие в отношениях. В этот день страсти легко могут стать причиной конфликтов, поэтому нужно избегать категоричных высказываний и разговоров на повышенных тонах.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам не стоит принимать важных решений и брать на себя серьезные обязательства, так как удача может отвернуться в любой момент. Также нужно воздержаться от рекомендаций и советов − они вряд ли окажутся полезными.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам нужно ограничить активность и спокойно заниматься рутинными делами. День лучше провести в окружении семьи или друзей.

Водолей (20.01−18.02)

Многие Водолеи почувствуют неудовлетворенность собой, на фоне которой ухудшатся отношения с коллегами, руководством и близкими людьми. В этот день особенно важно сохранять гармонию в семейных отношениях.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы могут рассчитывать на удачный день, если заранее его спланируют. Нерешительность и постороннее влияние могут стать причиной неудач, поэтому стоит полагаться на здравый смысл и доверять интуиции.