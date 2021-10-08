Китай может получить контроль над стратегическим польским портом

Три из четырех заявок на тендер по долгосрочной аренде польского «внешнего» порта Гдыня исходят от организаций с китайским капиталом. Об этом говорится в расследовании журналиста Петра Ништора, сообщает Usm.media.

В своем материале для издания «Gazeta Polska» Петр Ништор пишет, что порт Гдыня, расположенный на берегу Балтийского моря, является стратегическим объектом государственной безопасности. В порту Гдыня перегружают транспорт для польской армии и союзников по НАТО. Там же находится Stocznia Wojenna — судоверфь, ответственная за строительство и ремонт кораблей польского флота.

В связи с этим журналист-расследователь считает, что порт Гдыня должен находиться в поле зрения спецслужб: Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки. А передачу контроля над частью порта любой китайской компании он называет « черным сценарием для государственной безопасности Польши ».

Проект строительства «внешнего» порта в Гдыне является единственным на рынке проектом, получившим финансирование на строительство инфраструктуры для подхода судов. Там будет построен монтажный терминал, который позволит вводить в эксплуатацию морские ветряные электростанции компаний Orlen и Polska Grupa Energetyczna. Общая стоимость проекта составляет до 100 млрд злотых (более 25 млрд долларов).

Поиск частного партнера для строительства Польша начала еще в декабре 2020 года. Организация, которая выиграет тендер получит право аренды сроком на 30 лет.