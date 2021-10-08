Китай может получить контроль над стратегическим польским портом

Китай может получить контроль над стратегическим польским портом

Три из четырех заявок на тендер по долгосрочной аренде польского «внешнего» порта Гдыня исходят от организаций с китайским капиталом. Об этом говорится в расследовании журналиста Петра Ништора, сообщает Usm.media.

В своем материале для издания «Gazeta Polska» Петр Ништор пишет, что порт Гдыня, расположенный на берегу Балтийского моря, является стратегическим объектом государственной безопасности. В порту Гдыня перегружают транспорт для польской армии и союзников по НАТО. Там же находится Stocznia Wojenna — судоверфь, ответственная за строительство и ремонт кораблей польского флота.

В связи с этим журналист-расследователь считает, что порт Гдыня должен находиться в поле зрения спецслужб: Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки. А передачу контроля над частью порта любой китайской компании он называет «черным сценарием для государственной безопасности Польши».

Проект строительства «внешнего» порта в Гдыне является единственным на рынке проектом, получившим финансирование на строительство инфраструктуры для подхода судов. Там будет построен монтажный терминал, который позволит вводить в эксплуатацию морские ветряные электростанции компаний Orlen и Polska Grupa Energetyczna. Общая стоимость проекта составляет до 100 млрд злотых (более 25 млрд долларов).

Поиск частного партнера для строительства Польша начала еще в декабре 2020 года. Организация, которая выиграет тендер получит право аренды сроком на 30 лет.

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