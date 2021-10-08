Под Киевом сгорел дом тиктокера-миллионника: подозревают поджог
Сегодня ночью чудом остался жив организатор конференции "Tiktokultura2021", тиктокер-миллионник Роман Грицько. В 4 утра в его загородном доме в Ирпене (Киевская область) начался пожар, сообщает Сегодня.
Сперва загорелся гараж, в котором дотла сгорели два автомобиля, потом пламя перекинулось на здание. К счастью, спаслась вся семья, а вот имущество восстановлению не подлежит.
Одна из рассматриваемых причин случившегося – поджог.
Теперь так выглядит дом после пожара Сам Роман подозревает, что поджог может быть связан с подготовкой к масштабному событию, которое он готовит во Дворце спорта 13 ноября – конференции о ТикТоке.
Последствия пожара в доме
Что говорят в полиции
Следствие выясняет, что могло стать причиной случившегося. Полиция Киевской области подтвердила, что ночью в доме тиктокера произошел пожар.
"От спасателей нам известно, что сначала пожар произошел в гараже. Сгорели два автомобиля. Позже пламя перекинулось на жилой дом. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "повреждение имущества", – сообщила спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова.
Открыто уголовное производство по умышленному уничтожению или повреждению имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия ст. 194 ч.2.