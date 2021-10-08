Почти 2,5 тысячи фур застряли на границах Беларуси

На границе Белоруссии и Евросоюза (ЕС) в пятницу, 8 октября, скопились почти 2,5 тысячи грузовиков, сообщает Наша Латвия.

Выезда в Латвию ожидают 320 большегрузов, в Литву — 1360. На польском направлении застряли 770 фур. Кроме того, на границе с Украиной скопились 320 фур.

В середине августа на границе Белоруссии и Евросоюза скопились около тысячи фур. Аналогичная ситуация наблюдалась в июле.

Кроме того, в конце мая на границе республики с Евросоюзом начался миграционный кризис. Белорусский президент Александр Лукашенко, на фоне очередного обострения взаимоотношений с Западом, пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Прибалтийские страны и Польша обвиняют белорусские власти в использовании мигрантов в качестве «гибридного» оружия против ЕС.