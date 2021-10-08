Перечень профессий с обязательной COVID-вакцинацией планируют расширить

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту, сообщает Украинская правда.

Нардеп напомнил, что Минздрав утвердил перечень профессий, которые должны быть обязательными. В противном случае их отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Также он отметил, что этот перечень планируют расширить.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - написал Радуцкий в Facebook.