В РФ десятки людей отравились суррогатным алкоголем: есть умершие
В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек. Еще 28 человек пострадали, сообщает УНИАН.
"Всего 49 (пострадали), из них 21 летальный исход", – рассказали в региональном Минздраве.
Впервые стало известно об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем в ночь с 6 на 7 октября. Тогда же сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных.
В крови отравившихся обнаружили чистый этанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.
В области развернули медицинский штаб.
Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией.