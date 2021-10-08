В РФ десятки людей отравились суррогатным алкоголем: есть умершие

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек. Еще 28 человек пострадали, сообщает УНИАН.

"Всего 49 (пострадали), из них 21 летальный исход" , – рассказали в региональном Минздраве.

Впервые стало известно об отравлении жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем в ночь с 6 на 7 октября. Тогда же сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных.

В крови отравившихся обнаружили чистый этанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.

В области развернули медицинский штаб.

Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1 279 бутылок со спиртосодержащей продукцией.