"Возили деньги чемоданами": Баканов о новом деле Медведчука
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" прокомментировал новые подозрения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку в государственной измене и содействии деятельности террористической организации., сообщает Украина 24.
"Сегодня состоялось неординарное событие. Народному депутату Украины вручили подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. Вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку угля из Южноафриканской республики. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина способствовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - заявил Баканов.
По словам главы СБУ, "это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила крючок, и держала Украину в энергетической зависимости".
"История дела Медведчука уходит корнями в 2014 год, Так случилось, что нам повезло, у нас была оперативная удача. Мы получили определенную информацию, и начали ее проверять. Таким образом, вышли на цепь событий, которые оценили, проанализировали, и генеральный прокурор решил, что этой цепи взаимосвязанных событий достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело", - добавил он.