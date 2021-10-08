"Возили деньги чемоданами": Баканов о новом деле Медведчука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" прокомментировал новые подозрения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.﻿, сообщает Украина 24.

"Сегодня состоялось неординарное событие. Народному депутату Украины вручили подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. Вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку угля из Южноафриканской республики. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина способствовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям" , - заявил Баканов.

По словам главы СБУ, "это была организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила крючок, и держала Украину в энергетической зависимости".