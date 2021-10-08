В ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана

Боевики террористической группировки ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети в Кундузе на севере Афганистана. Талибы осудили и пообещали наказать совершивших теракт﻿, сообщает РБК-Украина.

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Боевики ИГИЛ опубликовали в соцсетях заявление, в котором утверждают, что террорист-смертник группировки "привел в действие жилет со взрывчаткой среди толпы" прихожан шиитов в мечети.﻿

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Еще в одном заявлении террористов указывается, что подрывник - уйгур-мусульманин, которых, согласно утверждениям ИГИЛ, представители радикального движения "Талибан" обещали изгнать из Афганистана.

twitter.com/AkhtarUllahBac1

В правительстве талибов осудили теракт, обвинив ИГИЛ в попытке разжечь конфликты между шиитами и суннитами. Они также пообещали привлечь к ответственности организаторов нападения.

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Напомним, в пятницу террорист-смертник атаковал мечеть в провинции Кундуз. В результате нападения погибли не менее 46 человек, пострадали более 140.

Автор: Дмитрий Кузнецов