В ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана
Боевики террористической группировки ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети в Кундузе на севере Афганистана. Талибы осудили и пообещали наказать совершивших теракт, сообщает РБК-Украина.
Боевики ИГИЛ опубликовали в соцсетях заявление, в котором утверждают, что террорист-смертник группировки "привел в действие жилет со взрывчаткой среди толпы" прихожан шиитов в мечети.
Еще в одном заявлении террористов указывается, что подрывник - уйгур-мусульманин, которых, согласно утверждениям ИГИЛ, представители радикального движения "Талибан" обещали изгнать из Афганистана.
В правительстве талибов осудили теракт, обвинив ИГИЛ в попытке разжечь конфликты между шиитами и суннитами. Они также пообещали привлечь к ответственности организаторов нападения.
Напомним, в пятницу террорист-смертник атаковал мечеть в провинции Кундуз. В результате нападения погибли не менее 46 человек, пострадали более 140.
Автор: Дмитрий Кузнецов