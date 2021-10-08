Третьякову не снимут с должности председателя Комитета соцполитики

Председателя Комитета социальной политики Галину Третьякову, которая оскандалилась заявлением о смерти 33-летнего народного депутата Антона Полякова, снимать с должности не будут. В фракции "Слуга народа" применят к ней только дисциплинарное взыскание, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он отметил, что лично извинился за слова своей коллеги перед парламентариями.

"Я вышел на трибуну и извинился перед всеми коллегами в парламенте за ее поведение, перед избирателями и конечно же перед родными погибшего. Как говорится, о погибших нужно говорить только хорошее или ничего вообще" , – отметил Арахамия.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как работается с таким человеком, который уже не первый раз отмечался скандальными заявлениями, председатель фракции "Слуга народа" назвал Третьякову "моральным человеком" и попытался ее оправдать тем, что все они очень напряженно работали в последнее время.

"Честно говоря, она моральная особа, я не понимаю (почему она так высказалась о Полякова - ред.), возможно, потому что кризис был большой за последние несколько дней, все напряженно работали, возможно с этим связано. Я еще не общался с ней. После того как это произошло она уехала из парламента " , – сказал он.

В то же время Арахамия отметил, что к Третьяковой применят дисциплинарное наказание – ее отстранят от пяти ближайших пленарных заседаний.

"Мы всей фракцией подписали заявление в регламентный комитет с просьбой лишить ее 5 пленарных заседаний – есть такая форма дисциплинарного взыскания в парламенте, и будем смотреть дальше" , – сказал он.

Председатель фракции добавил, что в случае, если Третьякова сама решит уйти, то ее поддержат в этом намерении.