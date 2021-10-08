Стефанчук озвучил причину отставки Разумкова

Отставка Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной рады не была местью со стороны "Слуги народа". По словам нового главы парламента Руслана Стефанчука, причиной отставки Разумкова стала необходимость выполнения программы президента и партии, сообщает РБК-Украина.

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом" , - сказал Стефанчук, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Спикер ВР отметил, что были определенные вещи, которые не давали возможности фракции и президенту выполнить свои обещания.

"Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения ... достаточно быстро или в правильном направлении" , - пояснил нардеп.

Автор: Дмитрий Левицкий