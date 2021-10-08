Объявлена дата и повестка нового саммита НАТО

Следующий саммит НАТО, на котором будет обсуждаться концепция Альянса до 2030 года и адаптация НАТО к современным вызовам, состоится в Мадриде и пройдет 29-30 июня 2022 года﻿. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес со ссылкой на сайт НАТО, сообщает Деловая столица.

"Следующий саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга сегодня (8 октября 2021 года). Генеральный секретарь встретился с Королем Испании Его Величеством Филиппом VI" , — указано на сайте.

Во время переговоров с испанской стороной Генеральный секретарь НАТО, прибывший в Мадрид в рамках подготовки к предстоящему саммиту, заметил, что Альянс должен адаптироваться к будущему. И именно эта цель будет главной темой обсуждения на высшем уровне.

Руководители стран-союзниц определят пути имплементации программы развития НАТО 2030, в частности, укрепление устойчивости Альянса, укрепление кибернетической обороны, обеспечение технологического лидерства, реагирование на новые вызовы безопасности, связанные с климатическими изменениями. Важным событием следующей встречи станет также принятие новой Стратегической концепции НАТО.