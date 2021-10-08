Разумков поделился политическими планами

Уже бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал собственный политический проект. Представить его он пообещал в ближайшее время, сообщает Обозреватель.

Такое заявление политик сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 октября. В то же время конкретных сроков он не назвал.﻿ Отвечая на вопрос о своем будущем политическом пути, Разумков сказал: "Он точно будет. Вы скоро увидите".

"Мои амбиции – реализовать все то, что мы обещали в 2019 году, но, к сожалению, не выполнили" , – добавил он.

По словам Разумкова, если пройтись по списку обещаний "слуг народа", то из него не выполнено много пунктов. Среди них он выделил экономический рост и налоговую систему.