Разумков поделился политическими планами
Уже бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал собственный политический проект. Представить его он пообещал в ближайшее время, сообщает Обозреватель.
Такое заявление политик сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 октября. В то же время конкретных сроков он не назвал. Отвечая на вопрос о своем будущем политическом пути, Разумков сказал: "Он точно будет. Вы скоро увидите".
"Мои амбиции – реализовать все то, что мы обещали в 2019 году, но, к сожалению, не выполнили", – добавил он.
По словам Разумкова, если пройтись по списку обещаний "слуг народа", то из него не выполнено много пунктов. Среди них он выделил экономический рост и налоговую систему.