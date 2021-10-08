Трибунал против РФ о захвате судов в Азовском море: утверждена делегация
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации сайта президента главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.
В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасичник, начальник штаба - заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.
"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов адвокатов, советников, экспертов и технических работников. Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дела Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей", - говорится в сообщении.