Трибунал против РФ о захвате судов в Азовском море: утверждена делегация

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации сайта президента﻿ главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасичник, начальник штаба - заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.