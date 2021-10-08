Воины ВСУ призвали "плюнуть в морду" Киве

На Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины записали видеообращение к народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве в связи с его поздравлением с днем рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает Корреспондент.

Соответствующий ролик в пятницу, 8 октября, обнародован в Сети. На видео украинские защитники заявляют, что Кива "перешел грань" и "плюнул на могилы" погибших на востоке Украины военных ВСУ.

Герои ролика призвали собратьев на мирной территории страны "передать привет нардепу" и "плюнуть, по возможности, в морду". Самого Киву они пригласили на Донбасс "лично поздравить россиян, которые находятся перед нами".