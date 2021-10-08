В Киеве ликвидировали банду коллекторов

В Киеве правоохранительные органы пресекли деятельность банды коллекторов, которые занимались вымогательством. В состав группировки входили шесть человек, в том числе адвокат, руководитель подразделения страховой компании и жители столицы, сообщает Зеркало недели.

По информации пресс-службы МВД злоумышленники выбивали у потерпевшего долг в размере 127 тыс. грн, применяя физическое насилие и угрозы расправы над его членами семьи. Кроме того, установили, что полученные средства вкладывали в подпольный игорный бизнес. Работу подпольных заведений также прекратили полицейские.

В ходе обысков силовики изъяли 6000 долларов США, 2000 евро, более 23 000 грн, оружие, игровое оборудование, предмет похожий на спецсредство для прослушивания и незаконной слежки, «черновые» записи.

На основании полученных доказательств шести участникам преступной группировки следователи сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.