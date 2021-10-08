В Беларуси впервые ввели обязательное ношение масок

В Беларуси постановлением Министерства здравоохранения с 9 октября вводят обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает Зеркало недели.

По данным правового портала республики обязательное ношение масок на втором году пандемии вводят из-за "неблагополучной эпидемиологической ситуации" по заболеваемости коронавирусом.

С 9 октября люди будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, общепитах, барах, кинотеатрах, на предприятиях, на стадионах, во время культурно-массовых мероприятий, в учреждения здравоохранения, в транспорте и на всех объектах закрытого типа.

За отсутствие маски штраф пока не вводят, но в транспорте и на объектах будет контроль со стороны милиции и санитарно-эпидемиологической службы. Штрафы получают администрации магазинов, а не покупатель. Запрет на перевозку людей без масок действует лишь в Бресте и Могилеве.