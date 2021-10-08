Исландия приостановила вакцинацию Moderna

В Исландии приостановили применение препарата компании Moderna для вакцинации от коронавируса COVID-19. Такой шаг был принят из-за того, что ранее от использования препарата для подростков отказались в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения Исландии. Там отметили, что в стране есть достаточное количество препарата компании Pfizer/BioNTech, поэтому главный эпидемиолог рекомендовал отказаться от вакцины Moderna.

"Поскольку в Исландии имеется достаточное количество вакцины Pfizer как для ревакцинации, так и для первичной вакцинации тех, кто еще не был вакцинирован, эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии" , – сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, такое решение связано с возросшим числом случаев миокардита и перикардита после вакцинации препаратом Moderna.