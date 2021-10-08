Почти 100% украинцев ждут от Зеленского объяснений за офшоры

Масштабное расследование вненалоговых схем чиновников Pandora Papers задело и Украину: расследователи забрасывают президенту Владимиру Зеленскому, что он живет на деньги из офшоров. Однако сам он до сих пор ничего не сказал по этому поводу. В то же время более 90% украинцев хотят услышать от президента объяснение относительно офшоров, сообщает Обозреватель.

Таков результат опроса, проведенного компанией Liberty Report в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера ". На вопрос ведущего, важно ли для них, чтобы Зеленский вышел и объяснил ситуацию с офшорами, утвердительно ответили 96% украинцев.

Результаты опроса. Источник: скриншот

В Украине этим расследованием занималась группа журналистов "Следствие Инфо". Они опубликовали фильм "Офшор 95", который касается и президента Владимира Зеленского.