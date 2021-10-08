Украинцам отменили карантин при въезде в столицу ОАЭ

Власти столичного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Абу-Даби, внесли Украину в список стран, жителям которых с пятницы, 8 октября, разрешен въезд без соблюдения карантина на фоне пандемии коронавируса, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в пресс-службе руководства региона в Twitter. В упомянутом перечне указаны десятки стран и территорий мира.

В то же время Информационное агентство ОАЭ уточняет, что туристы, прибыв в Абу-Даби, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прилета, и пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции в аэропорту.

Кроме того, вакцинированные путешественники из "зеленого списка" стран должны будут сдать еще один ПЦР-тест на шестой день пребывания, а невакцинированные - на шестой и девятый.