Facebook возобновил работу сервисов

Спустя почти три часа после очередного сбоя в работе соцсетей и сервисов Facebook в компании известили, что устранили неполадки, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в ночь на субботу, 9 октября, на официальной странице Facebook в Twitter.

Представители компании выразили сожаление в связи с произошедшим и поблагодарили пользователей за терпение.

"Нам очень жаль, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, насколько вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы устранили проблему - еще раз благодарим за терпение на этой неделе" , - говорится в твите.

В то же время на странице соцсети Instagram в Twitter администрация сервиса поблагодарила не только за терпение, но и за мемы.