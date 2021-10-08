Facebook возобновил работу сервисов
Спустя почти три часа после очередного сбоя в работе соцсетей и сервисов Facebook в компании известили, что устранили неполадки, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном в ночь на субботу, 9 октября, на официальной странице Facebook в Twitter.
Представители компании выразили сожаление в связи с произошедшим и поблагодарили пользователей за терпение.
"Нам очень жаль, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, насколько вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы устранили проблему - еще раз благодарим за терпение на этой неделе", - говорится в твите.
В то же время на странице соцсети Instagram в Twitter администрация сервиса поблагодарила не только за терпение, но и за мемы.
"Все было исправлено, и теперь все должно быть в норме. Спасибо за терпение (и за все мемы на этой неделе)", - указано в сообщении.