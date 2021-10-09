Россия обвинила дипломатов США в воровстве

Министерство иностранных дел России заявило посольству США в Москве, что трое их сотрудников подозреваются в краже личных вещей у российского гражданина, и призвало снять с этих лиц дипломатический иммунитет, сообщает Корреспондент.

"В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии в связи с определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина" , - цитирует агентство ТАСС российский МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.

В то же время РИА Новости утверждает, что инцидент произошел в одном из баров Москвы. По данным издания, у жителя столицы трое американских дипломатов украли рюкзак, в котором были наличные, техника и документы.

По словам пострадавшего, он пришел в бар отдохнуть. Перед уходом мужчина отлучился на некоторое время, а когда вернулся, рюкзака, оставленного под барной стойкой, на месте не оказалось. При этом ему не дали посмотреть камеры видеонаблюдения, но полицейские, которые прибыли на вызов, скоро сообщили, что вещи найдены.

Московские правоохранители обнародовали видео, на котором изображено, как три человека покидают бар якобы с украденным рюкзаком и потом заходят по пропускам в здание посольства США.