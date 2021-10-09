Pandora Papers: началось расследование офшоров президента Чили

Прокуратура Чили начала расследование против президента страны Себастьяна Пинеры. Дело касается продажи горнодобывающей компании через фирму его детей, сообщает Обозреватель.

По информации France24 соответствующие данные были обнародованы во время утечки из Pandora Papers (Архив Пандоры). По словам главы отдела по борьбе с коррупцией Марты Эрреры, речь идет о продаже компании Minera Dominga фирмой, связанной с семьей главы государства.

Согласно раскрытым архивам, сделка была проведена в 2010 году во время первого президентского срока, а все финансовые операции проходили через офшор на Британских Виргинских островах. Сам Пинера уверяет, что конфликта интересов не было.

Тем не менее, следствие полагает, что могли иметь место взятка и налоговые преступления.