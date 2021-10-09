В Харькове умер таксист во время поездки

Водитель одной их харьковских служб такси в пятницу, 8 октября, скончался за рулем, когда прибыл на вызов. В результате автомобиль с пассажиром в салоне врезался в здание, сообщает Корреспондент.

По информации отдела коммуникации полиции в Харьковской области инцидент произошел на проспекте Московском около семи утра.

"52-летний водитель автомобиля такси вместе с пассажиром на переднем сиденье выезжал с придомовой территории. Во время движения мужчине стало плохо и автомобиль столкнулся с фасадом здания" , - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, (ч.2 ст.286 УК) сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства смерти водителя устанавливаются.