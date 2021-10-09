США сняли санкции с двух иранских компаний

Минфин США в пятницу исключил из санкционных списков по Ирану две базирующиеся в этой стране компании, говорится в коммюнике Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), сообщает Интерфакс-Украина.

Речь идет об исключении из санкционного списка SDN List компаний Mammut Industrial Group и Mammut Diesel. Это означает, что в США активы этих структур размораживаются, а американским гражданам вновь разрешено вести с ними дела.

Издание The Hill в свою очередь уточняет, что эти две компании участвуют в иранской ракетной программе. Издание отмечает, что Белый дом принял решение об отмене санкций, вероятно, в надежде в скором времени возобновить непрямые переговоры с Тегераном в Вене по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

При этом представитель Минфина отверг такое предположение. Он, комментируя решение Вашингтона, заявил изданию, что отмена санкций "не отражает изменений в санкционной политике США в отношении Ирана".

"Это не имеет отношения к усилиям по переговорам о СВПД. Соединенные Штаты продолжат противодействовать иранской дестабилизирующей деятельности, в том числе путем введения санкций" , - приводит The Hill слова представителя ведомства.

Также в Минфине не уточнили, считают ли в Вашингтоне, что Mammut Industrial Group и Mammut Diesel перестали поддерживать иранскую ракетную промышленность.