Туск призвал "спасать Польшу" после решения КС о нормах ЕС

Бывший президент Евросовета, действующий лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск обратился к полякам, призывая не допустить реализации планов правящей партии по выводу Польши из ЕС, сообщает Зеркало недели.

Соответствующее видеообращение Туск разместил в Twitter. Туск призвал поляков присоединиться к акции протеста, которая должна состояться в воскресенье вечером на Замковой площади Варшавы.

"Операция по выводу Польши из Европы, которую запланировал Ярослав Качиньский, активно началась. Если мы останемся равнодушными, то его ничто не задержит" , — заявил Туск.

Он назвал "предательством" вчерашнее решение Конституционного суда Польши, который принял решение о том, что польская Конституция имеет преимущество над нормами права ЕС.

Экспрезидент Евросовета призвал соотечественников "спасать Польшу", несмотря на политические разделения, поскольку "за них это никто не сделает".